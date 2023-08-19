افتتاح معرض «أهلا مدارس» في بني عبيد بالدقهلية.. اعرف الأسعار

افتتحت رئاسة مجلس ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية معرض «أهلا مدارس»، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، والبيع بأسعار أرخص وأقل من الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية بالدقهلية ومديرية التموين.

افتتاح معرض «أهلا مدارس» ببني عبيد

وقال أحمد الجميلي، المسؤول عن إدارة معرض أهلا مدارس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهدف من افتتاح المعرض هو تقديم الدعم لأهالي بني عبيد وتخفيف العبء عن كاهل المواطن بسبب احتكار بعض التجار لعدة سلع، وبسبب الأزمات التي يمر بها العالم، موضحا أن الانخفاض في الأسعار يصل إلى 50%، ويضم المعرض كل المستلزمات الدراسية التي تهم الطلبة، مثل الكراسات والكشاكيل والحقائب والأدوات المدرسية، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.

أسعار المستلزمات المدرسية في معرض بني عبيد

وتابع مدير المعرض، أن المستلزمات المدرسية الموجودة بالمعرض بأعلى جودة مثل نظيرتها التي تباع في الأسواق الخارجية، ولكن بأسعار أقل بكثير، وتتراوح أسعار أقلام الرصاص بين 25 وحتى 35 جنيها، وذلك حسب النوع بجودة عالية، واللانش بوكس 40 جنيها، ودستة كشكول 40 ورقة 45 جنيها، والزمزمية 20 وحتى 25 جنيها، وكشكول سلك 100 ورقة بـ 25 جنيها، والـ150 ورقة 35 جنيها، وعلب أقلام الجاف 25 جنيها وحتى 30 جنيها، والحقائب المدرسية تتراوح بين 210 جنيهات وحتى 250 جنيها، البراية بـ5 جنيهات والمحاية بـ5 جنيهات، وهناك تشديدات صارمة على ضرورة وضع الأسعار أمام كل منتج وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.