افتتاح معرض «أهلا مدارس» في الإسكندرية.. أسعار تناسب الجميع

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلا مدارس» لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تترواح بين 20 إلى 40%، وذلك بأرض المعارض القديمة بالرأس السوداء في شارع مصطفى كامل بحي المنتزه أول.

وبحسب مديرية تموين الإسكندرية، فإن المعرض يقام بالتنسيق بين شركات القطاع الخاص والعديد من السلاسل التجارية وكذلك شركات ومكتبات الأدوات المدرسية والكراسات والكشاكيل ومستلزمات الدراسة بكافة أنواعها والملابس والأحذية لعرض منتجاتها لتوفير جميع مستلزمات الدراسة بكميات ضخمة، والتي تغطي استهلاك المواطنين، وتمتعها بالجودة التي تليق بالمواطن السكندري، وبالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية، والتي تصل في بعض السلع من 20% إلى 40%.

مدة معرض «أهلا مدارس» في إسكندرية

وأكدت تموين الإسكندرية في بيانها، أن المعرض سيستمر إلى الأول من أكتوبر لبيع جميع مستلزمات المدارس، بالإضافة إلى السلع الغذائية من اللحوم الطازجة والحلويات والسكر والمكونات والسمن والزيوت والمنظفات، وغيرها من السلع الأساسية التي تغطي استهلاك المواطنين بأسعار تناسب الجميع.

مميزات معرض أهلا مدارس في الإسكندرية 2022

أشار إلى أن معرض أهلا مدارس هذا العام يتميز عن الأعوام السابقة بضم أكبر المكتبات والشركات والمصانع العارضة في مكان واحد بالقرب من أكبر تجمع للمدارس، كذلك وجود عروض للسلع الغذائية بجانب السلع الدراسية بكميات كبيرة وبجودة عالية ومستوى جيد من التخفيضات المطروحة، والتي تحكمت في أسعار الأسواق خاصة هذه الفترة.

جناح للمكفوفين في «أهلا مدارس» بالإسكندرية

وتابع: «أهم ما يميز المعرض هذا العام وجود مترجم لغة إشارة، بالإضافة إلى وجود جناح للأدوات المدرسية والكتابية للمكفوفين، كذلك جناح للأدوات والمستلزمات الرياضية وجناح للألعاب الدراسية، كذلك وجود جناح لأحد المستشفيات للكشف المجاني للضغط والسكر والحالات الحرجة، للاطمئنان على صحة المواطنين المترددين على المعرض وأسرهم، وأخيرا وجود منطقة لألعاب الأطفال للانتظار خلال عمليات التسوق».

أماكن معرض أهلا مدارس في الإسكندرية

وأكدوا أنه تم إقامة شوادر لعرض منتجات ومستلزمات الدراسة بأماكن متعددة بالإسكندرية تيسيرا على المواطنين، حيث أقيمت شوادر بشارع الأمير لؤلؤ بالورديان وكذلك شوادر تحت كوبري محرم بك، مع مشاركات العديد من المحلات الكبرى في معارض أهلا مدارس والتي علقت على أبوابها شعار المعرض، وذلك بالتنسيق مع إدارة التجارة الداخلية بالمديرية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، وقيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية جمال عمار وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وأحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، وآمال عبد الحميد مديرة إدارة تموين المنتزه، ورضا حسن رئيس رقابة تموين المنتزه.