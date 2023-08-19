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القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
02:31 م | السبت 19 أغسطس 2023
مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ، من القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل منزله بإحدى قرى مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، وتم التحفظ على المكان وبه 6 قطع فرد محلي وكمية من الطلقات.

ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام أحد الأشخاص بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وانتقلت على الفور قوة أمنية وألقي القبض على المتهم وبالتفتيش عثر على 6 فرد محلى وعدد من الطلقات ومجموعة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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