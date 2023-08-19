فرقة مطروح للفنون الشعبية تقدم استعراضات فنية في مهرجان العالم علمين

نظمت فرقة مطروح للفنون الشعبية، قبل قليل، عروضا فنية في مدينة العلمين الجديدة، تحت شعار العالم علمين، وقدمت خلالها تابلوهات فنية راقصة وعدة رقصات من التراث البدوي بمطروح الذي يعكس المجتمع المطروحي وعاداتة وتقاليدة.

التابلوهات البدوية التراثية في العلمين الجديدة

وقال محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، إن الفرقة القومية للفنون الشعبية بمطروح لها شعبية كبيرة، وقدمت باقة في مدينة العلمين من التابلوهات البدوية التراثية غناء الفنانين سليمان عبدالله، وموسي مطرف، بإشراف مدير الفرقة الفنان حسن عبدالمنعم وتدريب الفنان عوام مصطفى ضمن برنامج حافل يقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالممشى السياحي وحتى ختام المهرجان في 26 أغسطس الحالي، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومهرجان العلمين العالم علمين.

فرقة مطروح تشارك في جذب السياحة في مهرجان العلمين

وأضاف مدير فرع ثقافة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن زوار مدينة العلمين الجديدة للاستمتاع بفعاليات مهرجان العلمين يتابعون فرقة مطروح للفنون الشعبية ويقدرون الفن الشعبي، ويتفاعلون معه، ونحن نشارك لإسعاد الناس والمساهمة في جذب السياحة المصرية والعربية والعالمية إلي مدينة العلمين في أكبر مهرجان أقيم في الساحل الشمالي العالم علمين.