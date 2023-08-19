أسعار السمك اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق.. اعرف البلطي بكام

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق استقراراً، وتحديداً سمك البلطي الأكثر شراءً في السوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» أسعار السمك حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

ويرغب المواطنون في التعرف على مستجدات أسعار السمك اليوم التي تشهد تغيرات طفيفة خلال الأيام الماضية، وشهدت اليوم انخفاضاً في سعر الكيلو من السبيط، والجمبري.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

جمبري وسط: الكيلو بـ182 جنيهات.

جمبري صغير: الكيلو بـ123 جنيها.

جمبري ممتاز: الكيلو بـ234 جنيها.

وقار: الكيلو بـ191 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ114 جنيها.

المرجان ممتاز: الكيلو بـ122 جنيها.

الكابوريا: الكيلو بـ92 جنيها.

فيليه بلطي: الكيلو بـ132 جنيها.

قشر بياض: الكيلو بـ111 جنيها.

بياض ممتاز: الكيلو بـ102 جنيه.

سبيط: الكيلو بـ 213 جنيها.

المرجان وسط: الكيلو بـ 94 جنيها.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ76 جنيها.

البلطي وسط: الكيلو بـ67 جنيها.

البلطي صغير: الكيلو بـ53 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

السردين المجمد: الكيلو بـ54 جنيها.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ73 جنيها.

أسعار سمك البوري

بوري وسط: الكيلو بـ102 جنيها.