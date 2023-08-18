أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم.. «البلطي» يبدأ من 20 جنيها

سجلت أسعار السمك اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا في أسواق الجملة ومن بينها سوق العبور، إذ تراوح سعر البلطي اليوم، من 20 جنيها إلى 200 جنيه حسب النوع، فسجل أحد الأنواع من 65 إلى 67 جنيهًا، أما كيلو بلطي أسواني تراوح بين 20 جنيهًا و60 جنيهًا، وكيلو فيليه بلطي من 40 جنيهًا إلى 200 جنيه.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، أسعار الأسماك اليوم الجمعة، وفق المعلن في سوق العبور، على هذا النحو:

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو بياض أملس 1 (بلدي) من 60 إلى 100 جنيه.

سعر كيلو بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو قراميط - شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي من 60 إلى 90 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر السبيط والكابوريا في سوق العبور

سعر كيلو سبيط - كاليماري - سابيا من 175 إلى 275 جنيهًا.

سعر كيلو قرش من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو مرجان 2 من 35 إلى 45 جنيهًا.

سعر كيلو مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر كيلو بربون 2 من 45 إلى 65 جنيهًا.

سعر كيلو بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

سعر كيلو دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

سعر كيلو جمبري 2 من 180 إلى 300 جنيه.

سعر كيلو جمبري 2 مجمد من 100 إلى 250 جنيهًا.

سعر كيلو جمبري 3 من 80 إلى 170 جنيهًا.

سعر كيلو بوري 1 من 80 إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو بوري 2 من 60 إلى 70 جنيهًا.

سعر كيلو مازليا - كشر من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو شعور من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو وقار من 70 إلى 130 جنيهًا.

سعر كيلو قاروص - لوت من 60 إلى 140 جنيهًا.

سعر كيلو سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا.

سعر كيلو ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.