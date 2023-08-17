أسعار السمك الیوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق، بعد أن تراجعت الأسعار الأسبوع الماضي بنحو 10 جنيهات، بسبب قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، وفق ما صرح به عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسماك اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 69 و77 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر فلية البلطي بين 40 و200 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر قشر البياض بين 80 و120 جنيهًا.

- القراميط بين 30 و50 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الثعابين بين 50 و200 جنيه.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- وبالنسبة لسمك المكرونة يتراوح اليوم الخميس بين 30 و40 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر السبيط بين 180 و300 جنيه.

- ويتراوح سعر الكابوريا بين 40 و200 جنيه.

- والدنيس بين 100 و160 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الجمبري بين 180 و300 جنيه.

- فيما يتراوح سعر البوري بين 80 و100 جنيه.