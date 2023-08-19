حزب الوفد يرحب بقرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا

رحب حزب الوفد بقرار العفو الرئاسي عن 30 من المحبوسين احتياطا، والصادر اليوم، وقال رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، في بيان، إنه رحب منذ بداية إصدار قرارات العفو الرئاسي وتشكيل لجنة مختصة بكل قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا.

العفو عن المحبوسين احتياطيا

وطالب رئيس الوفد، في بيانه بالعفو عن جميع المحبوسين احتياطيا طالما لم يتورطوا في دم أو تخريب، وزيادة أعداد المفرج عنهم ممن صدرت ضدهم أحكام، وثمّن رئيس الوفد تلك القرارات التي ترفع عن كثيرين وأسرهم معاناة الحبس.

قرارات العفو الرئاسي

ودعا «يمامة» إلى فحص سجلات باقي المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن أكبر عدد منهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بالعفو عن 31 شخصا من المحبوسين إحتياطيا على ذمة قضايا الرأي والتعبير.