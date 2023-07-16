رئيس حزب الوفد يكلف بتشكيل اللجان العامة بالمحافظات

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف السكرتير العام للحزب ومساعديه بتشكيل اللجان العامة بالمحافظات.

وجاء في نص القرار، أنه «إيماء إلى ما جاء في بند 14 من قرارات الهيئة العليا المنعقدة في 13-3-2023 بما نصه أن (اللجان العامة تتم بالانتخاب)، وإذا تعذر تتم بالتوافق، وإذا تعذر تتم بالتعيين، وحيث وقع رئيس الحزب على قرار الهيئة العليا بتحفظ نصه (أوافق فيما لا يتعارض مع لائحة الحزب). وحيث تنص المادة 31 من لائحة الحزب على أن تشكل بطريق الانتخاب لجان الحزب في المحافظات ويجوز لرئيس الحزب في حالة تعذر إجراء هذه الانتخابات لأي سبب من الأسباب إصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان بصورة مؤقتة ولفترات محددة، وحيث إن جميع لجان الحزب كانت قد تم تشكليها بالتعيين لمدة عام وانقضى ذلك العام فأصبحت جميعها محلولة وعليه:

الوفد يُشكل اللجان العامة بالمحافظات

وأضاف نص القرار، أنه بناء على ما سبق، فقد تم «تكليف السكرتير العام والسكرتارية المساعدة بتنفيذ ما تنص عليه المادة 22 من اللائحة التنظيمية للجان المنتهية (تتولي السكرتارية العامة للحزب الاشراف على تشكيل اللجان الإقليمية بجميع مستوياتها، ويراعى القواعد الإجرائية المنظمة لانتخابات هذه اللجان وفقا لأحكام اللائحة)، وعليه كلف رئيس الحزب السكرتير العام والسكرتارية المساعدة بالإشراف على تشكيل هذه اللجان خلال مدة شهر يبدأ من يوم الاحد الموافق 23-7-2023 ويقدم تقريرًا يوضح فيه بعد التواصل مع جميع لجان المحافظات اللجان المتوافقة، أما اللجان غير المتوافقة فيبين ملاءمة وإمكانية إجراء الانتخابات ليقوم رئيس الحزب بإصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان لمدة عام وفقا لنص المادة 31 من اللائحة».