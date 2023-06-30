رئيس حزب الوفد: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من السقوط

قال عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن ثورة 30 يونيو عيد قومي، انتصر خلالها الجيش لرغبة الشعب في الإطاحة بالإخوان والحفاظ على الدولة المصرية من السقوط وكانت 30 يونيو نموذجا صريحا على وحدة الشعب بكل فئاته، مسلمين ومسيحين شباب وكبار السن.

عبد السند يمامة: 30 يونيو تمثل درع الحماية لمصر

وأوضح رئيس حزب الوفد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة من السقوط وكانت بمثابة درع الحماية لمصر، ولولاها لكانت مصر مفككة الآن، مشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد لبناء المستقبل.

حزب الوفد: لابد من أن نبني للمستقبل

ولفت إلى أن مصر الآن تبني المستقبل ولابد من الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم وكل القطاعات المعنية بخدمة المواطن، والعمل على تطويرها، للوصول لأفضل صورة ممكنة.

وأضاف رئيس حزب الوفد: «نحن الآن في مرحلة جديدة لها تحديات جديدة ولابد لنا أن تكاتف من أجل مواجهتها والتغلب عليها».

الجدير بالذكر، أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، هنأت الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو في منشور عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة إن المصريين رسموا مشهدا تاريخيا عظيما في حب الوطن والدفاع عنه يوم 30 يونيو.