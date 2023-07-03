حزب الوفد: بيان 3 يوليو اتسم باللغة المنضبطة وتحدث بلسان الشعب

قال النائب أيمن محسب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن يوم 3 يوليو جاء تلبية لرغبة الشعب المصري، وكعادة القوات المسلحة التي دوما تتخذ صف الشعب، ولفت إلى أن هذا اليوم كان هناك فرحة عارمة في كل شوارع وميادين الدولة المصرية، وكان المجتمع كله بجميع فئاته يتشاركون الفرح والاحتفال.

أيمن محسب: بيان 3 يوليو كان استجابة لرغبة الشعب

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن لغة بيان 3 يوليو كانت منضبطة وقوية وواضحة، وقال: «أجمل ما جاء في هذا البيان هو أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي –آن ذاك- كان يتحدث بلسان الشعب».

وأوضح محسب، أن هذه الخطوة التي اتخذتها القوات المسلحة المصرية كانت نابعة من رغبة الشعب في الأساس، موضحا: «بيان القوات المسلحة، كان رغبة من الشعب بكل فئاته من مثقفين ورجال دين وسياسين وغيره».

محسب: لحظة بيان 3 يوليو أيقنت أن هذا البلد لن يضيع

وأضاف أنه من الأمور التي تميز بها بيان 3 يوليو هو أنه كان يتحدث بلسان الشعب المصري ككل، إذ قال: «لم يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها من جهة أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، بل كان حديثه يؤكد أن هذا البيان ما هو إلا قرار مدعوم برغبة شعبية من المواطنين، وأول ما خطر على بالي في هذه اللحظة هو أن هذا البلد لن يضيع أبدا».