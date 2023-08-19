انطلاق فعاليات الدورات التدريبية لرفع مهارات السائقين بوزارة النقل

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل فعاليات الدورات التدريبية الخاصة بمجال الصحة النفسية ومهارات التواصل الفعال لرفع مهارات السائقين من شركتي شرق الدلتا وشركة غرب ووسط الدلتا التابعتين للشركة القابضة للنقل البري والبحري إحدى شركات وزارة النقل في التعامل مع الجمهور تمهيدًا لتدريبهم ليكونوا بعد ذلك مدربين مهنيين محترفين دوليًا.

تدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري

يأتي انعقاد الدورة في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري في كافة الجهات التابعة للوزارة لتنمية وتطوير أداء العاملين بها ورفع قدراتهم وإعداد كوادر قادرة على القيام بالمهام الوظيفية الحالية والمستقبلية.

وأكدت الوزارة، على وجود توجيهات من القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة قطاعات النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، موضحة أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل ومنها تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية والتي اعتمدت على خمسة محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.

كلية تكنولوجية النقل

يأتي تطوير العنصر البشري علي رأس تلك العناصر من حيث الأهمية وذلك في جميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، مشيرًا إلى إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل ومستقبلاً كلية تكنولوجية النقل لخلق أجيال جديدة متخصصة في كافة قطاعات النقل حيث تم وضع معايير ومنهجية جديدة لإنتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار «فني - طبي - نفسي- رياضي» وفقا لأعلى المعايير.