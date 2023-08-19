«الأحرار الاشتراكيين»: قرارات العفو الرئاسي تعزز مفاهيم الديمقراطية

أشاد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بقرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا.

وذكر «درويش»، أن هذه القرارات ليست الأولى من نوعها، حيث سبق الإفراج عن أكثر من ألف مواطن، في إطار حرص الرئيس على توطيد أواصر الحريات والديمقراطية بمفهومها الشامل، والدفع في اتجاه مفاهيم تعظيم الانتماء للوطن، وإصلاح شأن المواطن وإعادته إلي صوابه.

نجاح الحوار الوطني

وأكد «درويش»، أن الحوار الوطني الأخير خرج بمخرجات جيدة مطلوب زيادة تفعيلها في إطار تطبيقات الدستور، خاصة فيما يتعلق بضرورة أن تشمل التوصيات الحفاظ على حقوق المواطن في الترشيح والانتخاب، إعمالا لنص المادة 87 من الدستور الحالي.

حزب الأحرار الاشتراكيين

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أن الرئيس السيسي يثبت يوماً بعد الآخر أنه يحرص كل الحرص على تعظيم مفاهيم الديمقراطية والحريات، مع بناء الجمهورية الجديدة التي تشمل كل المواطنين المصريين دون تمييز أو شرط، وأن الحاكم لحالات الإقصاء والحرمان أن يكون المواطن قد ارتكب جرائم إرهابية أو استخدام لغة الدم كلغة حوار مع المجتمع، أو سعى إلى إطلاق الشائعات والفوضى لزعزعة استقرار الوطن.