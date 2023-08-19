عرض «الطيور غادرت بيروت وحمص وشيبس» بمهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا

يشارك الفيلمان القصيران الطيورغادرت بيروت للمخرج خليل درايفس زعرور، وحمص وشيبس للمخرج أحمد مغازي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشر من مهرجان الفيلم اللبناني بأستراليا في الفترة من 17 أغسطس إلى 2 سبتمبر، بمركز بانكستاون للفنون.

الطيور غادرت بيروت

في أغسطس من العام 2020 انفجر مرفأ بيروت تاركًا وراءه مئات القتلى والمصابين و300 ألف شخص بلا مأوى، ويتتبع فيلم الطيور غادرت بيروت «زينة» بطلة العمل في أعقاب تلك الكارثة.

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج خليل درايفس زعرور، بطولة رودولف زعرور، إنتاج Paul Thiltges Distributions، التوزيع والمبيعات عالميًا MAD Solutions.

حمص وشيبس

وفيلم حمص وشيبس من تأليف وإخراج أحمد مغازي، ويشارك في بطولته بشار زيدان، ماجي بورجين ولارا عاصي، وتدور الأحداث خلال انتظار الجدة ماجي لنتيجة اختبار كورونا الخاص بها في وقت مليء بالتوتر والوحدة، وتضطر الجدة للبحث عن تواصل إنساني فى المكان الوحيد الذي لا تريد أن تتواجد به، وهو شقة جارها العربي بشار، وشارك الفيلم في مهرجان ميتا السينمائي، ومهرجان زنجبار السينمائي.