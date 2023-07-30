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مهرجان القاهرة السينمائي ينعى نجل الفنان حسن يوسف

كتب:

بسمة شطا
03:06 م | الأحد 30 يوليو 2023
نجل حسن يوسف

نجل حسن يوسف

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودى، من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع فيسبوك.

وجاء نص النعي كالتالي: «ببالغ الحزن والأسى تتقدم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي والعاملين به، بخالص التعازي للفنان حسن يوسف في وفاة نجله عبد الله راجين من الله أن يلهمه الصبر والسلوان وأن يغفر للفقيد ويتغمده بواسع رحمته».

ورحل عن عالمنا عبد الله حسن يوسف فجر اليوم الأحد بشكل مفاجئ فى مدينة الساحل الشمالي، ما أصاب الجميع بحالة من الحزن والصدمة، ولم يحدد موعد الجنازة حتى الآن.

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بقلم بسمة شطا