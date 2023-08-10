14 فيلما عالميا تنتظر العرض في مهرجان القاهرة السينمائي 2023

في إطار التحضيرات لدورته الـ45، التي تقام في الفترة من 15 إلى 14 نوفمبر المقبل، يسعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأهداف عديدة بينها عرض أحدث الأفلام العالمية الفنية التي شاركت في أكبر المهرجانات السينمائية وفازت بجوائز مرموقة.

فتى الديسكو - Disco boy

من مسابقة مهرجان برلين، يأتي فيلم فتى الديسكو، وهو العمل الروائي الطويل الأول لجياكومو أبروسيزي .

بقاء اللطف – The Survival Of Kindness

يحكي المخرج الأسترالي رولف دي هيير في فيلمه بقاء اللطف، قصة تجريدية عن امرأة ذات بشرة سوداء تترك في مقطورة مغلقة في قلب الصحراء، تركها آسروها لتموت.

سامسارا – Samsara

من مسابقة لقاءات (إنكاونترز) في مهرجان برلين 2023 يأتي الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة سامسارا للمخرج الإسباني لويس باتينيو، الذي يدور في لاوس، حيث يعيش عشرات المراهقين الدارسين في المعابد البوذية، بينهم شاب يعبر النهر كل يوم لقراءة نص لامرأة مسنة لمساعدتها للعبور إلى الحياة الأخرى.

يتعرض الفيلم لمفاهيم روحانية باستخدام تجربة بصرية وحسية تجعل مشاهدة هذا الفيلم أقرب ما يكون لرحلة عجائبية مذهلة.

وقال الملك، يا لها من آلة رائعة - And the King Said, What a Fantastic Machine فيلم وثائقي من إخراج أكسيل دانيلسون وماكسيملين فان إيرتريك ومن إنتاج المخرج السويدي الشهير روبن أوستلند، يتناول تاريخ الصور المتحركة منذ بدايتها وحتى لحظتنا الحالية التي يحتوي العالم فيها على 45 مليون كاميرا.

وحش - Monster

يعود المخرج هيروكازو كورييدا في فيلمه الأحدث وحش، الذي شارك في مسابقة مهرجان كان 2023.

ذا أولد أوك - The Old Oak

حانة ذا أولد أوك مكان مميز، ليس لأنها الحانة الوحيدة المتبقية لكن لأنها المساحة العامة الأخيرة التي يتجمع فيها مجتمع من العاملين بالمناجم الذي كان مزدهرًا في الماضي، لكنه انحدر بعد 30 عامًا من التراجع.

أيام ممتازة -Perfect Days

يعود فيم فيندرز، المخرج الألماني الكبير، في فيلمه الأحدث أيام ممتازة في قصة لا تحدث في ألمانيا ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية كما في فيلمه باريس تيكساس، ولكن في اليابان، إذ يحكي عن هيراياما الإنسان البسيط الراضي بعمله كعامل نظافة للمراحيض العامة في طوكيو، وخارج روتين عمله يستمتع هيراياما بالموسيقى والكتب ويلتقط صورًا للأشجار التي يحبها، لكن وسط ذلك الهدوء.

الوهم - La Chimera

يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان أيضًا، تعود المخرجة الإيطالية أليشي رورفاكر بفيلمها الأحدث الوهم، إذ تفتش فرقة تومبارولي، عن عجائب القبور القديمة لبيعها كتحف أثرية.

أوراق متساقطة - Fallen Leaves

يحكي الفيلم قصة رجل وامرأة يلتقيان بالصدفة في ليلة باردة في هلسنكي، ويحاولان العثور على الحب الأول والوحيد والنهائي في حياتهما، وتعترض عدة عقبات تلك القصة الآخاذة.

عن الأعشاب الجافة - About Dry Grasses

في فيلمه الأحدث عن الأعشاب الجافة يحكي لنا المخرج التركي نوري بلجي جيلان عن سامت، مُدرس الفنون الشاب، الذي ينهي سنته الرابعة من الخدمة الإلزامية في قرية نائية في الأناضول .

آما جلوريا - Ama Gloria

تحب كليو البالغة من العمر ست سنوات مربيتها جلوريا أكثر من أي شخص آخر، وعندما يتعين على جلوريا العودة إلى وطنها في الرأس الأخضر لتعتني بأطفالها، يقضي الاثنين آخر صيف لهما معًا! وافتتح الفيلم الذي أخرجته ماري أماشوكيلي بارساك قسم أسبوع النقاد في مهرجان كان 2023.

دروس بلاجا - Blaga's lessons

حصد الفيلم 3 جوائز من مهرجان كارلوفي فاري، إذ فاز بجائزة الكريستالة الذهبية وجائزة اللجنة المسكونية الكبرى وفازت ممثلته إيلي سكورشيفا بجائزة أفضل ممثلة.

حرارة وحشية - Brutal Heat

الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجه ألبرت هوسبودارسكي، تدور أحداثه في عالم مُهدد بشظية شمسية هائلة تتحرك نحو الأرض.

لا تتوقع الكثير من نهاية العالم- Do Not Expect Too Much From the End of the World

الفيلم الأخير في القائمة هو لمخرج روماني شهير حصل في الأعوام السابقة على جوائز عديدة وبينها دب برلين الذهبي .