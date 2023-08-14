أمريكا تشيد بقيادة الرئيس النيجيري قمة إيكواس بشأن الوضع في النيجر

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، بقيادة الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، للقمة الاستثنائية الثانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، بشأن الوضع في النيجر، والتي عُقدت يوم الخميس الماضي، بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

بيان للخارجية الأمريكية

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية، قبل قليل، أن الوزير بلينكن أشار إلى أهمية استمرار الضغط على المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، لاستعادة النظام الدستوري، وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وعائلته.