الخارجية الأمريكية تستنكر قرار محاكمة رئيس النيجر المعزول: مثير للاستياء

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الصادر عن المجلس الحاكم في دولة النيجر، بمحاكمة الرئيس محمد بازوم، الذي تمت الإطاحة به خلال اضطرابات شهدتها الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مؤخراً، بأنه قرار مثير للاستياء.

أفعال غير مبررة

وأكدت الخارجية الأمريكية، بحسب خبر عاجل نقلته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الاثنين، أن أفعال المجلس العسكري في النيجر، واعتزام محاكمة الرئيس بازوم، «أمر غير مبرر».

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في وقت سابق مس الأحد، أن الرئيس المعزول، محمد بازوم، سيخضع للمحاكمة بتهمة «الخيانة العظمى»، في واقعة تشهدها الدولة الأفريقية لأول مرة.

تعليق مجموعة إيكواس

كما أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، عن صدمتها بشأن الحديث عن محاكمة الرئيس المعزول، واعتبرت أن هذا التحرك يشكل استفزازاً من قبل المجموعة الحاكمة في النيجر حالياً، عقب انتهاء مهلة التدخل العسكري التي حددتها قوة إيكواس العسكرية، والتي كانت مدتها 15 يوماً، منذ الإطاحة بالرئيس بازوم أواخر يوليو الماضي.

وتابعت «إيكواس» أن «بازوم سيبقى الرئيس المنتخب في النيجر، ويجب إطلاق سراحه وإعادته إلى منصبه على الفور»، وأضافت أن «محاكمة بازوم أمر مقلق للغاية، لذا دعت الأمم المتحدة للإفراج عن بازوم دون شروط».