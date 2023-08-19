سميرة عبد العزيز: هلبس أسود على محفوظ عبد الرحمن طول عمري

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز عن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن: «كان راقي للغاية في أفكاره ويقدر المرأة تقديرا كبيرا للغاية حتى في كل شغله كان بيطلع المرأة لها قيمة وفعالية».

وأضافت سميرة عبد العزيز خلال لقائها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «CBC»: «أنا مش هقلع الأسود أبدا على محفوظ عبد الرحمن، كان أدب وفن ورقي في الأخلاق وتقدير المرأة».

سميرة عبد العزيز ترفض دور شغالة

وتابعت: «أنا مفتقدة آراء محفوظ، جالي قبل كده مسلسل دور شغالة وهي التي تقوم بتربية الأولاد والأم مستهترة وأنا عجبني وقولتله هعمله وقالي لأه متعملهوش اسمها شغالة هتلاقي كل المخرجين بتوعنا جايبينك تعملي شغالة ومش هتلاقي شغل بعد كده واحترمت رأيه ومعملتش الدور».

سر غضب محفوظ عبد الرحمن من سميرة عبد العزيز

وأضافت سميرة عبد العزيز متحدثة عن زعل الراحل محفوظ عبد الرحمن: «كنت عارفة أني رايحة التصوير وهرجع البيت الساعة 8 واتغير لحد الساعة 12 ومبلغتهوش فلما رجعت كان زعلان جدا».