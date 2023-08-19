سميرة عبد العزيز: ابنة محفوظ عبد الرحمن طلبت من والدها يتزوجني

قدم برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، فقرة خاصة عن الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، بمناسبة ذكرى وفاته.

واستضاف البرنامج أرملة الراحل الفنانة سميرة عبد العزيز، وتحدثت عن زواجهما وقالت: «بنتي كانت بتلعب مع بنته وعرفت أن أنا معنديش زوج فراحت قالت لباباها ما تتجوزها هي معندهاش زوج وأنا اتخضيت فقام محفوظ قالي ما تيجي نسمع كلام البنات».

طلب الزواج من سميرة عبد العزيز

وأضافت سميرة عبد العزيز: «قولتله أنا خلاص كان عندي تجربة قبل كده ومش عاوزة أكرر التجربة أنا هربي بنتي وهشتغل وأتفرغ للفن وسكت مقالش حاجة وسافرنا تونس سوا والعلاقة اتوطدت أكتر وكنا دائما نجلس سويا ونتناول الطعام سويا والمخرج عرف الأمر قالي على جنب انتي ليه رافضة تتجوزي محفوظ راجل محترم وظروفه زي ظروفك وانتي مش كبيرة أوي علشان تقولي لأ».

سميحة أيوب ودورها في الزواج

وأكملت سميرة: «قولت للمخرج أنا اللي كنت متجوزاه قالي أنا مش متجوز ممثلة فلما بدأت أمثل، واتطلقنا وقررت أتفرغ للفن وقالي ده فنان وشغال فسكت وقالي وافقتي وقام قايلنا هاتوا مأذون وملقناش مأذون في تونس وكان معانا مدام سميحة أيوب وقالت من الطيارة على بيتي وكلمت سعد الدين وهبة وقالتله حضر مأذون في البيت».