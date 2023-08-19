عالم أزهري عبر قناة الناس: اختلاف المذاهب الفقهية رحمة للمسلمين

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ اختلاف المذاهب الفقهية رحمة للمسلمين للتيسير عليهم بأمور دينهم، موضحا: «الخلاف الفقهي بين العلماء من علامات التيسير في الدين الحنيف لأنه يصعب إصدار أحكام فيها تشديد على الناس مثل أن تحكم ببطلان صلاة أو عبادة أحدهم بشكل مطلق».

جبر: بحث علماء الفقة عن حلول للتيسير على الناس

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه بدلاً من التشديد على الناس بأحكام لا تراعي الاختلاف، نجد علماء الفقه والشريعة يبحثون عن حلول، قائلاً: «الفقه مبني على فهم النصوص الشرعية باللغة العربية التي تحتمل معاني وتأويلات كثيرة ومن هنا نشأت المذاهب الفقهية المختلفة».

اتباع القرآن والسنة والفقه

وتابع عالم الأزهر: «من يدعي اتباع القرآن والسنة بعيدا عن المذاهب دوما شخص مخطىء ولم يفهم دينه بعد»، موضحا أنه لفهم القرآن والسنة نحتاج لفهمها بفهم العلماء والفقهاء لا بفهمنا الذي لن يصل في العلوم الشرعية بأي حال لفهم كبار وأئمة الفقهاء.