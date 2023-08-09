عالم بالأزهر يوضح مدارس الفقه في الإسلام ودور أهل الرأي

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ هناك مدرستين فقهيتين في الإسلام، الأولى مدرسة الرأي وتزعمها العلامة الإمام أبو حنيفة والتي احترمت العقل ولكن اصطدمت بمن يقولون «وجدنا عليه آبانا».

سليمان: مدرسة النص و«الأثر» أمام الرأي والاجتهاد

وأضاف «سليمان» خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ المدرسة الأخرى في الإسلام هي مدرسة النص و«الأثر» والخلاصة يمكن الاجتهاد بالرأي بدلاً من الأخذ بالدليل إن كان الدليل ليس قويا.

على الإنسان إعمال عقله

وتابع عالم الأزهر الشريف موضحا، «علينا إعمال العقل لأن الله – عز وجل – قال في سورة البقرة «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون»، يعني أين عقولكم.. ينقم الله على الإنسان الذي لا يعمل عقله إذا الإمام يعمل عقله».