انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بمادة الفقه

بدأت، منذ قليل، امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023، حيث توافد الطلاب على اللجان لتأدية الامتحان في المواد التي لما يحالفهم التوفيق بها في امتحانات الدور الأول.

امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق، جدول امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية 2023، الذي بدأت أولى امتحاناته منذ قليل بمادة «الفقه»، وحُدد لها مدة زمنية ساعتان، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر ظهرا، وتليها في نفس اليوم مادة «التوحيد» من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

لجنتان يوميا

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023 ستستمر حتى يوم 28 أغسطس بواقع لجنتين يوميا.

وكان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46.63% أدبي، والعلمي 59.34%، بنسبة عامة 52.88%.