تشتري ولا تبيع؟.. توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة

شهدت أسعار الذهب سلسلة تراجعات متتالية، اليوم السبت 19 أغسطس 2023، خاصةً عيار 21، وهو الأكثر انتشاراً بالأسواق المصرية، الذي خسر حوالي 20 جنيهاً من قيمته للجرام الواحد، ليسجل 2240 جنيهاً، بدلاً من 2260 جنيهاً في بداية التعاملات.

«جيد»: الاستثمار في الذهب «مخزن للقيمة»

تراجع سعر الذهب خلال الفترة القليلة الماضية، يراه هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المجوهرات والمصوغات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، يرجع إلى عوامل العرض والطلب عليه، بخلاف وجود مبررات أخرى قد تؤدى إلى انخفاض جديد خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن «الاستثمار في الذهب جيد، وهو مخزن للقيمة».

وأوضح «جيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن رفع جديد محتمل لسعر الفائدة على الدولار، سيؤدي بدوره إلى مزيد من التراجع في أسعار الذهب عالمياً، بنسب مختلفة من دولة لأخرى، مشيراً إلى أن رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار سيؤثر بدوره على أسعار الذهب في المجتمعات المختلفة.

تراجع أسعار الذهب مستمر حتى نهاية 2023

ويرى رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أن انخفاض أسعار الذهب ستظل موجودة خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى آخر العام الجاري، ثم سيزيد سعره مرة أخرى، ناصحاً المواطنين بضرورة شراء الذهب خلال انخفاض أسعاره، كون انخفاض أي سلعة أمر مشجع للشراء.

وأكد «جيد» أن شراء الذهب دائماً يكون على قدر الاحتياج، باعتباره إحدى السلع التي يُعد مخزونها كقيمة تحافظ على سعر العملة، غير أن الاحتياجات تختلف من مواطن لآخر، وبالتالي يجب على المشتري أن يقوم بالشراء على حسب احتياجاته، وليس غير ذلك.