تراجع أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم.. «اعرف بقى بكام»

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 19-8-2023 في بداية التعاملات المسائية تراجعا للمرة الثالثة، وتحديدا عيار 21 الأكثر انتشارا داخل السوق المصرية، إذ خسر نحو 20 جنيهات من قيمته ليسجل 2240 جنيها بدلا من 2260

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم وبينها عيار 21، في التحديث الأخير حسب ما أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم.. عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت بمنتصف التعاملات 2571 جنيها للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 2583 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21

وانخفضت أسعار الذهب اليوم بمنتصف التعاملات، ليسجل عيار 21، 2240 جنيها للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، بعدما سجل عيار 21 في بداية التعاملات 2260 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمنتصف التعاملات، وسجل 1920 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 1937 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بعد انخفاضه في منتصف التعاملات 17920 جنيه للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 18080 جنيهاً.