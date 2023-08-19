تراجع سعر الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة.. عيار 21 يخسر 5 جنيهات

شهد سعر الذهب اليوم السبت 19-8-2023 في محلات الصاغة خلال التعاملات الصباحية، انخفاضاً مقابل أسعار الذهب في بداية التعاملات، وتحديداً عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر، دون إضافة سعري الضريبة والدمغة، فضلا عن هبوط أسعار السبائك الذهبية والجنيه.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم السبت، من بيها عيار 21، وذلك بحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت خلال التعاملات الصباحية ليسجل 2577 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل في بداية التعاملات 2583 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت ووصل إلى 2255 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل في بداية التعاملات 2260 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

ومن بين سعر الذهب اليوم السبت، انخفض جرام الذهب عيار 18، خلال التعاملات الصباحية ليسجل 1933 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل في بداية التعاملات 1937 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت انخفاضاً وسجل 18040 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل في بداية التعاملات 18080 جنيهاً للشراء.