سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة.. «اعرف وصل كام»

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره، إذ يُعد الذهب أحد أبرز طرق ادخار الأموال، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة حسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بالتعاملات الصباحية 2583 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2260 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 1937 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1507 جنيهات للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل 2368 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 18080 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو الذي يزن 8 جرامات من عيار 21.