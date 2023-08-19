برلمانية: الدولة تقوم بجهد هائل في صياغة استراتيجية سياسة ملكية الدولة

أكدت غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كانت هناك اليوم النهاردة جلسة مهمة للغاية بالحوار الوطني عن أولويات الاستثمار وإدارة أصول ملكية الدولة وهذه الجلسة ليست تخاطب الحاضر فقط وإنما المستقبل أيضا».

وأضافت غادة علي خلال لقائها بقناة «إكسترا لايف»: «نتحدث عن إدارة ثروات مصر في المحور الاقتصادي وهذا يعتبر مستقبل أجيال، ودي كانت من أهم النقاط، ومن خلالها ندرس أن اقتصاد الدولة يجب أن يكون محوكما ومدروسا».

وتابعت غادة: «الدولة المصرية تقوم بجهد هائل للغاية في صياغة استراتيجية سياسة ملكية الدولة والمجهود كان محترما، وأيضا تناول وثيقة لمبادئ الحياد التنافسي الذي يخلق بيئة مطمئنة للمستثمر ويجب أن ننفذها في أقرب فرصة مع تحقيق استفادة قصوى من أصول الدولة، وأن الأصول حجمها كبير للغاية والاقتصاد المصري يمتلك أصول غير منتجة».