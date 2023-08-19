محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار لقاءات رؤساء الأحياء بالمواطنين

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين، لخدمتهم، وعمل جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، والعمل على حل كل المشكلات في أسرع وقت ممكن.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه عقب تلك التكليفات، قد واصل رؤساء أحياء الإسكندرية، عقد اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

تطوير منظومة خدمة المواطنين

وأكدت محافظة الإسكندرية أنه جرى التنبيه على جميع المختصين بالشكاوى بحل مشكلات المواطنين في الحال بمختلف مجالاتها مع الإستمرار في تطوير منظومة خدمة المواطنين للوصول بالهدف المرجو منه وتلبية رغبات مواطني الثغر.

محافظ الإسكندرية: نعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كل الخدمات المقدمة إليهم.