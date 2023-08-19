حالات تكون فيها المعصية أفضل من الطاعة.. عالم أزهري يوضح

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن «رب ذنب أدخل صاحبه الجنة»، موضحا بأن الذنب يجعل المخطئ يلوم نفسه ويندم فيتوب فيدخل الجنة من باب التائبين، موضحا «لولا الذنب ما دخل من باب التوبة، والذنب قد يورثه انكسارا».

جبر: احذر من هذا الأمر بسبب الطاعة

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» على شاشة «قناة الناس»، أن البعض قد تورثه الطاعة عِزة، وهذا هو السم فيها، بمعنى أن يستعز المرء بطاعته ويظن أن له حق على الله، وأنه أفضل من غيره، قائلاً: «إن كانت الطاعة تقربك إلى أنك تشعر فيها بالعزة والاستكبار فهي تحبط عملك».

«رب معصية أورثت ذلاً وانكسارا»

وتابع عالم الأزهر، بأنَّ سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول: «رب معصية أورثت ذلاً وانكسارا خيرٌ من طاعة أورثت عزا واستكبارا»، والمُرسي أبو العباس في حزبه يقول: «معصيتك نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية» وبعض المتسرعين المعترضين على كلام الأولياء بدون فهم يتداخل عليهم الأمر.

واستطرد «جبر» موضحا، «اللخبطة في عقلك.. إنت مش فاهم واسأل تفهم.. المعصية تنادي بالطاعة أي التوبة وطاعتك نادتني بالمعصية قصد بها الاعتماد عليها والعجب بالنفس والتكاسل فعصيتك لأني اعتمدت على نفسي».