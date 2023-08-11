عالم أزهري عبر قناة الناس: الاعتدال في الطاعة أمر واجب على كل مسلم

أوضح الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الاعتدال في الطاعة أمر واجب على كل مسلم ليعطي حق البدن في الراحة وحق الله في العبادات، مستنداً لحديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»، أي ذكر الله أول النهار وآخره ثمَّ القيام قبيل الفجر وذكر الله والصلاة.

جبر: عبادة الله في هذه الأوقات واستجابة الدعاء

وأضاف «جبر» خلال تقديمه احدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه لكي ينال العبد البركة في عمره والدعوة المستجابة عليه أن يحرص على ذكر الله وعبادته في هذه الأوقات مهما كانت مشاغل الحياة، قائلاً «الحرص على هذه الأوقات كأنك ذكرت الله في كل حين ولأنك لن تكون كالملك يذكر الله بلا كلل أو ملل وطبيعتك البشرية تجعلك تركن للراحة وللاستمتاع بالمأكل والمشرب والراحة».

التسديد والمقاربة

وتابع عالم الأزهر الشريف، «العبد لن يكون في كمال التفرغ وعليه التسديد والمقاربة بدون أن يُرهق بشريته ويفقد قوة البدن ليستمر في الطاعة فليحرص على ذكر الله قبيل صلاة الفجر وبعدها والحرص على الذكر والعبادة نهاية النهار والابتعاد عن السهر ليقيم الليل في الوقت المبارك آخر الليل»، «كن نشيطا في أحوالك ومراعاة حق البشرية واحتياج البدن والحكمة ألا ترهق الآلة التي تطيع بها ربك وهي الجسد أو البدن مطيتك التي تركبها الروح ويسوقها العقل».