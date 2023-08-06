عالم بالأزهر: «بيت الطاعة» مهين للزوجة ولا وجود له في الإسلام

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إنه ليس فى الإسلام ولا فى القرآن ولا السنة، ما يسمى بـ«بيت الطاعة»، لافتا إلى أنه مصطلح تعارف عليه الناس في زمن ماضي، وما زالوا يعملون به، مشيرا إلى أنه مصطلح مهين للمرأة.

بيت الطاعة ليس له أصل

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «لا يوجد أى حديث نبوي عن بيت الطاعة، بيت الطاعة ليس له أصل، فالقرآن يلزم الزوج بأن زوجته تسكن في المسكن ذاته الذي يعيش به، لا حياة بالإكراه أو الإجبار في الإسلام، وبعض الناس أطلقوا على بيت الزوجية السجن الصغير، في حال وجود بيت الطاعة، هذا أمر مهين».

بيت الطاعة لا يتناسب مع المرأة في هذا العصر

واستكمل: «بيت الطاعة جاء في القانون من أحد الفقهاء، أن المرأة تساق إلى الرجل، وهذا أمر غير موجود في الإسلام، لأن النساء شقائق الرجال، وبيت الطاعة لا يتناسب مع المرأة في هذا العصر، لما فيه مهانة، هذا سكن صغير لا وجود له في الإسلام».