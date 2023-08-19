عاجل.. صدمة للأهلي بسبب صفقة المهاجم الأجنبي

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة جديدة بشأن المهاجم المنتظر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والمتوقع أن يكون أجنبيا، بعد رحيل الثنائي الهجومي محمد شريف المنتقل لصفوف الخليج السعودي، وشادي حسين المنضم لصفوف زد، كاشفة أن المهاجم البلجيكي لاندري دياماتا لاعب إسبانيول الإسباني كان على رادار إدارة النادي الأحمر.

لاندري دياماتا يرفض عرض الأهلي

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن المهاجم البلجيكي لاندري دياماتا لاعب فريق إسبانيول، حسم موقفه برفض العرض الضخم من الناحية المالية، من أجل الانضمام لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشددت الصحيفة على أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مكثفة مع دياماتا، خلال الأيام الماضية، وأرسل بالفعل عرضا ضحما ماليا للظفر بخدمات اللاعب في انتقالات الصيف.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن المهاجم الكونغولي حسم الموقف ورفض عرض الأهلي، بسبب رغبته في الاستمرار باللعب بقارة أوروبا، مع وجود عروض فرنسية وكذلك بعض الأندية بالدوريات الأوروبية الأخرى ترغب في استهدافه.

الأهلي يبحث عن مهاجم جديد

يذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي يصر على إبرام صفقة هجومية بالتعاقد مع مهاجم أجنبي، ليكون الصفقة الثالثة بعد ضم إمام عاشور لاعب الوسط، والمغربي رضا سليم بمركز الجناح الأيمن.