لو محتاج فلوس.. كيف تحصل على الراتب مقدما من بنكي الأهلي ومصر؟

مع اقتراب نهاية الشهر، يحتاج كثير من الموظفين لبعض الأموال، نتيجة لانتهاء الراتب الخاص بالشهر الماضي، وقد يلجأ البعض للاقتراض من الآخرين أو من البنوك، لكن مثل هذه الطرق قد تحتاج فوائد تخصم عند رد المبلغ، لكن هناك حل أفضل، إذ تقدم بعض البنوك للموظفين فرصة الحصول على الراتب مقدما، ليتم خصمه بمجرد نزول الراتب في حسابهم الخاص، دون وجود أي مصروفات إدارية.

ونوضح من خلال هذا التقرير بعض البنوك التي تتيح للعملاء فرصة الحصول على الراتب مقدما، وتفاصيل الحصول عليه، كالتالي:

الراتب مقدما من البنك الأهلي المصري

يحرص البنك الأهلي المصري على تقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها العملاء، ويتيح لهم فرصة الحصول على الراتب مقدما بنسبة تصل إلى 80% منه بدون مصاريف إدارية.

كما تعد خدمة الحصول على الراتب، مقدما من البنك الأهلي المصري، من أبرز الخدمات المقدمة، إذ يتيح البنك للعملاء فرصة الحصول على الراتب مقدما دون مصاريف اشتراك لتلك الخدمة، ويتم إتاحته للعميل نقدا أو مشتريات حسب حاجته، فور تقديم طلب الحصول عليه.

الراتب مقدما من بنك مصر

- يحرص بنك مصر على توفير خدمة الحصول على الراتب مقدما بأعلى قيمة تسهيل، لتكون النسبة المتاحة من الراتب مقدما للعملاء 65% من قيمة المرتب.

- يتم صرف الراتب مقدما للعملاء بحد أقصى 20 ألف جنيه.

- أطول مدة سداد تصل إلى عامان مع إمكانية التجديد بدون أى مستندات جديدة.

أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية

- إمكانية سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال نفس الشهر.

- إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.

- سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 شهور.

- كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن أخر ثلاث شهور أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل، وتكون صلاحيتها شهرين على الأكثر.