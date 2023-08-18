احصل على 5000 جنيه من البنك الأهلي إلى جانب معاشك.. عن طريق هذه الشهادة

يوفر البنك الأهلي المصري لعملائه العديد من الشهادات والأوعية الادخارية، للحفاظ على رأس المال، وأعلن البنك شهادته البلاتينية التي تُمكن أصحاب المعاشات من الحصول على 5000 جنيه شهريًا إلى جانب المعاش.

وتوضح «الوطن» طريقة تمكن أصحاب المعاشات من تحقيق عائد شهري يصل إلى 5000 جنيه، بجانب المعاش الشهري، وذلك عبر الشهادة البلاتينية 3 سنوات، بعائد 19%، والمقدمة من البنك الأهلي المصري.

مميزات الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 19% شهريًا.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- لا يمكن استراد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر، اعتبارًا من اليوم التالي ليوم الشراء.

- يمكن استراد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالبنك.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة.

عائد شهري أكثر من 5000 جنيه

وبالنسبة للباحثين عن تحقيق دخل يزيد على 5000 جنيه شهريًا، عن طريق الشهادة البلاتينية المقدمة من البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، فإنه في حال استثمار مبلغ 320 ألف جنيه على نسبة الفائدة 19%، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 5066 جنيه شهريًا.