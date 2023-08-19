«الشباب والرياضة» بالوادي الجديد تنظم مبادرة «حدودنا نبضنا» بمركز باريس

نظمت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مبادرة «حدودنا نبضنا» بمركز باريس بمشاركة 20 شابا وفتاة من أبناء قرية المكس.

انطلاق مبادرة «حدودنا نبضنا»

وقال بهاء الدين شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة مبادرة «حدودنا نبضنا»، بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، تنفيذ فعاليات مبادرة «حدودنا نبضنا» بمحافظة الوادي الجديد، بكافة المراكز الإدارية للمحافظة.

وأضاف شوقي أن ذلك يأتي في إطار الحرص على دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، حيث يتم تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، ويتم إطلاق «مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي»، على أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

المبادرة تقدم فرصا توعوية لشباب المناطق النائية في الوادي الجديد

وأوضح، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن مبادرة «حدودنا نبضنا» يتم تنفيذها بالمحافظات الحدودية في ظل الاهتمام ودعم المحافظات الحدودية، حيث إن هذا الكيان يسعى لخدمة كل الشباب والنشء بالمحافظات الحدودية، وتقديم فرص وتوعية وتدريب للشباب بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا من أجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.