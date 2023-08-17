«عاملة شغل».. تفاصيل مبادرة من «الشباب والرياضة» لتدريب 1200 فتاة لسوق العمل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» إطلاق مبادرة «عاملة شغل» لتدريب 1200 فتاة على سوق العمل، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، برعاية شركة بيبسيكو وكبرى الشركات في السوق المصري.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل التدريب المعلن عنه ومن يحق له التقديم ومكان التدريب.

تدريب الفتيات على سوق العمل

يتاح التدريب للفتيات حديثي التخرج من «كليات تجارة - هندسة -علوم الكمبيوتر».

كما يمكن للطالبات في السنة الأخيرة من الدراسة بالكليات المذكورة أعلاه حضور اللقاء التعريفي بمشروع «عاملة شغل» الساعة 10 صباحاً يوم الاثنين المقبل بأكاديمية الجزيرة بالمقطم.

يتضمن البرنامج المقدم من وزارة الشباب والرياضة، تدريبات مكثفة عن آليات سوق العمل والمبيعات والتوريدات، لتدريبهن على اجتياز ملتقى التوظيف في نهاية التدريب مع كبرى الشركات الراعية للحدث.

ويمكن التقديم وحضور التدريب للفتيات من خلال الضغط هنا.

وستحصل 46 خريجة على فرصة للتدريب في قطاه المبيعات بالتجزئة وقطاع التكنولوجيا في شركة فودافون مصر، وستحصل 100 خريجة على فرص تدريب وفرصة عمل في بيسيكو وشركة فودافون مصر وأكبر الشركات في السوق المصري.