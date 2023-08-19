السيسي: سأتواصل مع «الشباب والرياضة» و«التعليم» لإنشاء منصة إلكترونية بينهما

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتواصل مع وزارة الشباب والرياضة والتعليم لإنشاء منصة إلكترونية بينهم لصالح الطلاب الرياضيين لتمكنهم من أداء اختباراتهم التعليمية بشكل متوافق مع مواعيد المباريات.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته خلال جولته التفقدية للأكاديمية العسكرية، بتوجيه التحية لشباب الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم أفضل ما لديها لخدمتهم، والمساهمة في بناء شخصية متوازنة لحد كبير.