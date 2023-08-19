تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها والأوراق المطلوبة، يشغل الآلاف من الطلاب والطالبات من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها، وذلك بعد ظهور تنسيق الجامعات الأهلية، بالتزامن مع المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة.

وتنشر «الوطن» تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها والأوراق المطلوبة في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها والأوراق المطلوبة

وجاء تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها والأوراق المطلوبة، بحسب وزارة التعليم العالي، قد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في بعض الكليات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الأهلية لكلية الطب، الذي وصل إلى 75% في الجامعات التالية:

- سيناء بفرعيها

- الملك سلمان الدولية

- شرق بورسعيد الأهلية

- الإسماعيلية الأهلية

ووصل تنسيق الجامعات التالية إلى 77%:

- الجلالة

- العلمين الدوليتين

كما بلغ تنسيق جامعة النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة 80%.

1. كلية طب الأسنان:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية.

الحد الأدنى: 74%

2. كلية العلاج الطبيعي:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية. الحد الأدنى: 73%.

3. كلية الصيدلة:

الحد الأدنى: 70% في جميع الجامعات الأهلية

1. كلية الطب البيطري:

- جامعة النيل الأهلية.

- جامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

- جامعة الفرنسية بالقاهرة.

- جامعة المنصورة الجديدة. الحد الأدنى: 66%.

5. كلية الهندسة:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية.

الحد الأدنى: 65%

6. كلية علوم الحاسب:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية.

الحد الأدنى: 60%

أما بالنسبة للكليات الأدبية، فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول فيها بنسبة 55% في جميع الجامعات الأهلية.

وجاءت أسعار الجامعات الأهلية لعام 2023 كالتالي:

- كلية الطب: 115 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي)

- صيدلة إكلينيكية: 80 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس الصيدلة - فارم دي): 70 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتشييد: 60 ألف جنيه.

- كلية التجارة الدولية واللغات: 35 ألف جنيه.

- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية: 35 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية

وجاءت الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية 2023 كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- استمارة 2 جند أو نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صور شخصية- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب