تنسيق الشهادات المعادلة.. مستمر لمدة 11 يوما

أعلنت وزارة التعليم العالي، مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عام 2023، موضحة أنّه تقرر البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بدءا من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 حتى الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية 2023

واستمرارا لحرص وزارة التعليم العالي على توفير خدمة متميزة وتقديم التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، كشفت الوزارة عما يلي.

- فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

- فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

- المكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

ـ أما عن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي في القاهرة فقط.

ـ يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة.

موقع التنسيق الإلكتروني

وبعد تسجيل الطالب للرغبات والمواد على موقع التنسيق الإلكتروني وطباعتها، يتم التوجه مباشرةً إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهاداته.