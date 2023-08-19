تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% للطب و90% أسنان وعلاج طبيعي و85% هندسة

كشفت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023، انطلاق تنسيق أعمال الشهادات المعادلة العربية و الاجنبية للثانوية العامة، وذلك من خلال بدء مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس و فروعه في المحافظات في الإسكندرية و أسيوط على أن تبدأ من غدا الأحد الموافق 20 أغسطس و حتى 31 من ذات الشهر.

الخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية

وأكدت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتقرير صادر عنها، أن مكتب التنسيق يواصل عمله يوميا من الساعة التاسعة صباحا و حتى الخامسة مساء من كل يوم وفقا لـ الخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. َ

تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم و المشرف على التنسيق، أن المكتب انهي كافة استعدادته لأعمال تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، موضحا أنه بعد أن يستكمل الطالب إجراءات التسجيل واستكمال أوراقه يقوم مباشرة بعدها بالدخول للموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات، منوها الي ان نتيجة التنسيق سيتم الكشف عنها خلال شهر سبتمبر المقبل. وتستعرض الوطن في النقاط التالية الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية :

- الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل وذلك من أجل إبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب

- الحد الأدنى 90% لكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

- الحد الأدنى 85% لكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات