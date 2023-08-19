«كونا» تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول سمات سياسة مصر الخارجية

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، والتي أكد فيها أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

لقاء السيسي مع طلبة الأكاديمية العسكرية

ونقلت وكالة «كونا» عن الرئيس السيسي قوله، خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية، أثناء زيارة تفقدية لها اليوم السبت: «إننا نحاول أن نكون عاملاً إيجابياً لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة، مثل ما يحدث في ليبيا والسودان».

وتابعت الوكالة الكويتية، في تقريرها، أن الرئيس السيسي أشار، في هذا الصدد، إلى استضافة مصر مؤتمر دول جوار السودان، منذ أيام، في محاولة لحل الأزمة هناك.

حرص مصر على حل الأزمة الاقتصادية

وفي سياق آخر، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر حريصة على إيجاد «حلول نهائية» للأزمة الاقتصادية، والعمل بجد في جميع القطاعات والمجالات، مؤكداً أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة، حيث يتم العمل على توفير العملة الصعبة، وشدد على قوله: «لن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية».

جهود لزيادة الرقعة الخضراء في البلاد

كما أشار الرئيس السيسي إلى أنه يتم بذل جهود غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد لم تكن لأسباب داخلية، بل حدثت نتيجة لظروف مر بها العالم أجمع، سواء أزمة كوفيد-19، التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، الذي نرتبط به بشكل أو بآخر، وكذلك نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.