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الرئيس السيسي: الهيدروجين الأخضر فرصة لإنتاج الطاقة المستقبلية

كتب:

مريم جاد
07:55 م | السبت 19 أغسطس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ردًا على سؤال إحدى المتدربات في الأكاديمية العسكرية المصري، بخصوص مبادرة تصدير الغاز ووجود علاقات مع دول المتوسط وتعزيز التكامل الإقليمي، إن منتدى شرق المتوسط الهدف منه إتاحة المساهمة في تصدير الغاز واستخدام الطاقة المتجددة.

وتابع خلال لقائه بالطلاب والدارسين بالأكاديمية العسكرية اليوم، أن الربط الكهربائي يتم مع اليونان وإيطاليا أيضا، وهناك محطات غاز مسال في إدكو ومريوط، ومن المقرر أن يتم تصديره لدول الشمال، لافتا إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد الفرصة الذهبية لتوليد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح من المتوقع أن تحقق نقلة  كبيرة.

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بقلم مريم جاد