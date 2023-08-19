المفوضية الأوروبية: امتلاء خزانات الغاز بنسبة 90% استعدادا لحلول الشتاء

أكدت المفوضية الأوروبية أنّ منشآت تخزين الغاز في دول الاتّحاد الأوروبي باتت ممتلئة حالياً بنسبة تصل إلى 90%، وذلك قبل نحو شهرين ونصف من المهلة المحدّدة لبلوغ ذلك المستوى في الأول من نوفمبر، وأعلنت أنّ القارّة الأوروبية «مستعدّة جيّداً» لفصل الشتاء المقبل.

الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من الغاز الروسي

وباندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، خفض الاتّحاد الأوروبي وارداته من الغاز الروسي، حتى اعتمدت الدول في 27 يونيو من عام 2022، إطاراً تشريعياً يلزم أن تكون منشآت تخزين الغاز فيها ممتلئة بنسبة 90% بحلول الأول من نوفمبر من كل عام.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مع تقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسي، حيث يشكل الغاز الروسي في الربع الأول من العام الجاري 15% من واردات الاتحاد الأوروبي، وهي حصة تقلصت إلى النصف في غضون عام واحد.

أوروبا تستعد بتخزين 93 مليار متر مكعب غاز

وفي المقابل، زاد الأوروبيون، خلال الفترة نفسها، مشترواتهم من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لبيانات جمعية «جي آي تي»، التي تضمّ مشغلي البنى التحتية للغاز بالاتحاد الأوروبي، فإن مرافق التخزين الأوروبية كانت ممتلئة حتى أمس الجمعة، بنسبة بلغت 90.12%، أي ما يقرب من 93 مليار متر مكعب.

وتختلف مستويات امتلاء الخزانات بحسب الدولة، من 77% في لاتفيا، إلى أكثر من 99% في إسبانيا، و84% في فرنسا، ووفقاً للمفوضية الأوروبية فإن امتلاء خزانات الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% يغطّي ما يصل إلى ثُلث الطلب على الغاز طوال فصل الشتاء.