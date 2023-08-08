9 إجراءات مهمة لضمان سلامتك في حالة تسريب الغاز بالمنزل

يجب على أصحاب المنازل اتباع بعض التعليمات والإرشادات في حالة وجود رائحة أو تسريب للغاز أو وجود عادم داخل حيز الشقة أو المنزل، وحال إحساس المواطن بوجود تلك الرائحة، وتفاديًا لحدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات، فهناك العديد من الإرشادات والتعليمات لابد من اتباعها، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية إجراءات لضمان السلامة في حالة تسريب الغاز في منزلك.

إجراءات لضمان السلامة في حالة تسريب الغاز في منزلك

وفيما يلي أهم الإجراءات والإرشادات التي يجب القيام بها عند اكتشاف وجود تسريب للغاز بحسب ما أوضحه اللواء علاء عبدالظاهر مساعد وزير الداخلية الأسبق للحماية المدنية في حديثه لـ«الوطن» وكانت كالتالي:

1- لا تشعل أعواد الثقاب ولا تستخدم أي مصدر حراري.

2- لا تقم بتشغيل مفاتيح الإنارة وحاول فصل التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي خارج المنزل.

3- أغلق مصدر الغاز بإحكام.

4- اعمل على تهوية المكان عن طريق فتح النوافذ والأبواب.

5- قم بإجلاء جميع الأشخاص خارج المنازل لحين تهوية المكان.

6- في حالة وجود حريق بالقرب من الأسطوانة أغلق المحبس واسحبها للخارج مع تبريد الأسطوانة بالمياه إذا كانت ساخنة.

رقم طوارئ الغاز 180

7- في حالة حدوث اشتعال بالغاز المتسرب من الأسطوانة اغلق المحبس واسحبها خارج المكان إذا أمكن.

8- في حالة الطوارئ عليك بالاتصال برقم 180.

9- علم أولادك رقم طوارئ الحماية المدنية للرجوع إليه في وقت الحاجة.