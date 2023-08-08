ميناء دمياط يشهد مناورة متعددة السيناريوهات للتعامل مع أعطال سفن الغاز.. «صور»

نفذت هيئة ميناء دمياط مناورة متعددة السيناريوهات بمشاركة عدد من القطع البحرية التابعة لأسطول الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة، اشتملت على عدد من السيناريوهات.

ويتضمن السيناريو الأول افتراض حدوث عطل بالماكينات الخاصة بإحدى سفن الغاز أثناء مغادرتها للميناء وإنحرافها في الممر الملاحي، وبناءً على ذلك قدّمت القاطرة «بدوي» المعاونة بأعمال التدفيع لتعديل مقدمة السفينة وتصحيح إنحرافها وتوجيهها إلى منتصف الممر الملاحي.

السيناريو الثاني لمناورة ميناء دمياط

تضمن السيناريو الثاني، وفق بيان صادر عن هيئة الميناء، بلاغاً من قائد القاطرة «بدوي» لبرج الإرشاد والعمليات بحدوث عطل بالقاطرة وجنوحها، وتم إيقاف ماكيناتها الرئيسية خلف «شمندورة 19»، وبالقيام بأعمال حصر العطب بالقاطرة تم اكتشاف وجود فتحة ببدن القاطرة بغرفة الماكينات الرئيسية وتدفق المياه من خلالها.

السيناريو الثالث والرابع لمناورة ميناء دمياط

يتضمن السيناريو الثالث الإبلاغ عن صعوبة السيطرة وإجراء حصر العطب المطلوب مع وجود ميل عرضي بالقاطرة، مما استدعى القيام بتنفيذ مراكز ترك القاطرة، أما عن السيناريو الرابع فاشتمل مشاركة القاطرة «حمزة» بالإبلاغ عن وجود غريق بالبحر، والمشاركة في إنقاذه وإنتشاله من الماء، إضافة إلى المشاركة في جهود إنقاذ باقي طاقم القاطرة «بدوي» بالتنسيق مع لنشات الإرشاد.

مهارات طواقم القاطرات والوحدات البحرية بميناء دمياط

أكد بيان هيئة ميناء دمياط، أن تنفيذ المناورة أظهر حرفية طواقم القاطرات والوحدات البحرية المشاركة، وإنتظام الإشارات والبلاغات والتنسيق المتناغم بين مختلف الوحدات والإدارات المشاركة وبرج الإرشاد والإدارة العامة للعمليات، والدراية التامة والتنفيذ الكامل لجميع الخطوات والإجراءات التي تنص عليها الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار «SOLAS».

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء بحري أ.ح أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتمام الجاهزية لمجابهة أي أحداث طارئة، وبحضور اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل، والربان رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية وعدد من المختصين.