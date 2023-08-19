طبيب مصري بأكسفورد عن متحور كورونا الجديد: «ينبئ بمستقبل غامض»

تحدث الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة واللقاحات بجامعة أكسفورد في بريطانيا، حول متحور كورونا الجديد، الذي ظهر في المملكة المتحدة، وأثار حالة من الذعر في أنحاء العالم، في ظل ارتفاع عدد حالات دخول المستشفى بسبب إصابات كورونا في الأسابيع الأخيرة، وتقلص فعالية اللقاحات، وظهور متحورات جديدة، قائلًا إنه «سريع التحور»، بسبب خصائصه.

متحور كورونا الجديد في بريطانيا

وأضاف «سالمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشتاء المقبل في بريطانيا قد يكون أكثر عرضة للخطر من فيروس كورونا، وأنه حان وقت العودة إلى ارتداء الكمامات مرة أخرى، خوفاً من انتشار هذا الفيروس هناك.

أول إصابة لبريطاني لم يسافر للخارج

وأشار أستاذ المناعة إلى أنه تم اكتشاف أول إصابة من المتحور الجديد «بي. إيه 2.86» من فيروس كورونا في بريطانيا لشخص لم يسافر في الفترة الأخيرة، وهو ما يعني أن الفيروس قد ينتشر بين السكان من غير المسافرين أو القادمين من دول أخرى.

وتابع أن الأزمة في هذا النوع من الفيروسات تتمثل في امتلاكه قدرة كبيرة على التحور، أكثر من الفيروس المسبب لمرض كوفيد.