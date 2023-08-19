استشارى حساسية ومناعة يقدم روشتة للوقاية من متحور كورونا الجديد 

قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، اليوم السبت، إن متحور كورونا الجديد لم يصل مصر، وما يشعر به البعض في هذه الفترة لا يتخطى كونه أمراض تنفسيه ونزلات برد، والتي تنتشر في شهري أغسطس وسبتمبر، بسبب تغير المناخ.

طُرق الوقاية وتقوية المناعة من متحور كورونا

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه لا يمكن تمييز نزلات البرد عن متحور كورونا، إذ تعتبر أعراضه بسيطة وحتى الآن لم يظهر في مصر، ويمكن تقوية المناعة لمواجهة هذا المتحور وغيره، خاصة مرضى الجيوب الأنفية والصدر والقلب وضعيفي المناعة.

طرق الوقاية من متحور فيروس كورونا

وعن طرق الوقاية وتقوية المناعة، قال أمجد الحداد إنها تتلخص في: الغذاء الصحي، شرب سوائل بكثرة، البروتين المتوازن، تناول أطعمة تحتوى على عنصر فيتامين سي، تقليل السكر والملح والدسم، تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي.

البعد عن المضاد الحيوي واللجوء إلى الطرق التقليدية

تابع استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن من أهم النصائح التي يجب الالتزام بها، هي ممارسة الرياضة بصورة منتظمة، البعد عن التدخين، عدد ساعات من الراحة تقدر بـ5 ساعات، والبعد عن التوتر والقلق، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، البعد عن التجمعات، البعد عن المصابين بنزلات البرد، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن المضادات الحيوية، وعدم استخدامه بدون داعي، وبمجرد الإحساس بنزلات البرد يُفضل استخدام الطرق الطبيعية والتقليدية.