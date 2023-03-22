تحذيرات من أعراض الإصابة بفيروس «H3N2».. السعال والصداع أبرز أعراضه

ذكرت السلطات الصحية الهندية، زيادة عدد حالات الإصابة بإنفلونزا «H3N2»، حيث وصلت إلى أكثر من 450 حالة إصابة في عدد من الولايات الهندية، بحسب ما ذكرته صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية.

إصدار تحذيرات من أعراض فيروس «H3N2»

وأصدر الخبراء تحذيرات من أعراض الإنفلونزا أكثر من المعتاد، وسبب وسط ذعر المتغير الجديد «XBB 1.16» المتحور من فيروس كوفيد-19. وطُلب من حكومات الولايات أن تظل في حالة من التأهب في حالة تزايد معدل الإصابة، وتأتي تلك التحذيرات بعد أن أنهت العدوى حياة 9 أشخاص في البلاد حتى الآن.

علامات الإصابة بفيروس «H3N2»

تعد عدوى إنفلونزا «H3N2» موسمية وتستمر أعراضها لفترة أطول، وبحسب صحيفة «إيكونوميك تايمز»، إنّ من علامات الإصابة به هي: «السعال الحاد، وضيق الصدر، وصعوبة في التنفس، والصداع الشديد، والالتهاب الرئوي».

أول ظهور لفيروس «H3N2» عام 2010

وذكرت تقارير أنه اكتشف فيروس «H3N2» لأول مرة في عام 2010 على الخنازير، و2011 ظهر على البشر، وفي عام 2012 كان هناك تفشٍ لفيروس «H3N2v» حيث تم رصد نحو 309 حالات واستمر اكتشاف الإصابات المتفرقة بالفيروس.

وفي هذا الصداد، تحدث استشاري الطب الباطني في ارايانا هيلث سيتي، الدكتور نيدهين موهان، أن الفيروس هو شكل متحور من فيروس الأنفلونزا والمناعة، ويقل انتشاره بين عامة السكان مقارنة بالإنقلونزا العادية.

وأضاف موهان أن أعراض الإصابة بفيروس «H3N2» هو نفس أعراض الحمى والبرد والسعال والتهاب الحلق وآلام الجسم ولكنها أكثر حدة، وأشار إلى أن الأطفال المصابين بذلك الفيروس ظهرت عليهم تلك العلامات وعلامات آخرى تدل علي تضرر الرئة قبل 3 أيام من دخولها المستشفى.