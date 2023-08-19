حبس 5 أشخاص بتهمة الإتجار في مخدر الهيدرو بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم السبت، بحبس 5 أشخاص بينهم شخصان من العناصر الإجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع بعد ضبط مخدر الهيدرو بحوزتهم.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة، إلى المعمل الكيميائي لمعرفة ما بداخل المواد المخدرة، وإرفاق التقرير في أوراق القضية، كما طلبت تحريات ضباط مكافحة المخدرات حول نشاط المتهمين في الإتجار في المواد المخدرة.

ضبط المتهمين

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة مساء الخميس في ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم كبيرة من مخدر الهيدرو قبل توزيعها على صغار التجار.

وداهمت مأمورية مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتهمين بدوائر القنطرة غرب وأبوصوير ومركز الإسماعيلية.

ضبط 20 كيلو من مخدر الهيدرو

وأسفرت مامورية مكبرة عن ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة العقداء أحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات في ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام.